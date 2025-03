La opinión de María Jesús Montero sobre Bildu: "Prefiero discutir con una formación política que estar bajo el humo de las bombas"

La ministra considera que Bildu "ha aprendido de lo que significa estar en democracia, de los caminos que no se deben tomar, y que sus aspiraciones con respecto a Euskadi no son de un día para otro".

María Jesús Montero habla con Jordi Évole sobre la opinión que tiene de Bildu, destacando que "no hay ningún partido que tenga su recorrido". "Creo ha aprendido de lo que significa estar en democracia, de los caminos que no se deben tomar, y que sus aspiraciones con respecto a Euskadi no son de un día para otro, sino que se tienen que trabajar en el día a día", manifiesta, a lo que añade que Bildu "se ha convertido como probablemente ningún partido en democracia".

"Creo que algún día con distancia se estudiará qué ha ocurrido con la incorporación política de una pulsión que había en Euskadi que provocó miles de sufrimiento a las personas que estuvieron afectadas por el terrorismo", expresa la líder socialista, quien subraya que "se les dijo que el camino no era la utilización de la fuerza, ni el terrorismo, sino que se integraran en las estructuras democráticas, que abandonasen las armas y discutieran las ideas desde el diálogo democrático".

Para Montero, "esto es lo que está haciendo Bildu, independientemente de que algunos intenten permanentemente asociarlo con esa etapa, porque ellos son responsables de dónde vienen". "Sin embargo, yo prefiero 1.000 millones de veces discutir con una formación política que estar bajo el humo de las bombas. No hay color, y creo que es el camino correcto", defiende.

En lo referente al PP, la ministra denuncia que el partido que lidera Feijóo "utiliza comodines permanentemente para intentar eludir el debate político". "Nos llaman 'venezolanos', 'filocomunistas', 'filoetarras' o que rompemos España cada día, pero todos los días levantamos la persiana y España está mejor que el día anterior", defiende.