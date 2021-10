"Dicen que su tumba política fueron las elecciones de Madrid, donde el PSOE quedó como tercera fuerza política, superado ampliamente por el PP, pero también por Más Madrid", afirma Jordi Évole a Iván Redondo, que explica que él no dirigió esa campaña sino el PSOE de Madrid. Aunque afirma que él no participó en esa campaña más allá que meramente de forma personal por su amistad con Ángel Gabilondo, Redondo asegura que ya avisó al PSOE de que "era imposible" ganas las elecciones de Madrid.

"Yo, en una conversación que todo el mundo recordará con el staff del Partido Socialista de Madrid, les dije, en mi opinión profesional y de manera independiente, que apenas había un 1% de posibilidades de ganar", explica Iván Redondo. Este adelanto electoral en Madrid vino provocado por un intento de moción de censura en Murcia que intentó el Partido Socialista con Ciudadanos. ¿De quién fue la idea de la moción de censura? Iván Redondo asegura que no se enteró de esta idea hasta el mismo día, algo que sorprende a Jordi Évole, que el pregunta si el PSOE le hizo el vacío. "No lo voy a olvidar", asegura Redondo. Puedes conocer más detalles de esta estrategia del PSOE que no ocultó a su entonces jefe de gabinete en el vídeo principal de esta noticia.

"Esto nunca se ha contando"

¿Tuvo Pedro Sánchez celos de Iván Redondo? El exjefe de gabinete de Sánchez confiesa en este vídeo cómo es su verdadera relación: "Es algo que nunca hemos contado y nos hemos dicho él y yo".