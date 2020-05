Después de un año de salir de la cárcel de Soto del Real, en donde pasó algo más de dos años en prisión preventiva, Sandro Rosell habla con Jordi Évole. Aunque el expresidente del Fútbol Club Barcelona salió absuelto, todavía no había hecho ninguna entrevista hasta este momento.

Rosell cuenta a Jordi Évole cómo ha sido su paso por la prisión y la "conspiración" y "persecución" que dice haber vivido y que le ha llevado a tener que enfrentarse a polémicos casos como blanqueo de capitales, el fichaje de Neymar o el trasplante de Eric Abidal.

"Vamos a intentar entender el caso, que para mí no ha sido fácil", admite Jordi Évole, que recuerda que "la fiscalía acusaba al expresidente del Barcelona de liderar una trama para blanquear comisiones con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ricardo Teixeira".

Rosell, por su parte, se muestra tajante y mantiene su inocencia: "Todo lo que hice con la Confederación es absolutamente legal, declarado, demostrado, lícito y, además, con éxito empresarial". "No entiendo por qué actúan contra mí, ¿quizá porque pusimos las cuatro barras de la señera en la camiseta del Barça o porque contratamos a Neymar en contra de la voluntad de otro equipo?": Rosell destaca que ha habido una conspiración en su contra.

Además, Rosell se mantiene convencido en que no ha sido "un error judicial" su paso por prisión y cree que la situación política de Cataluña pudo haber influido: "Puede ser que tuviera una cierta influencia. Sí, seguro, evidentemente, y esto es otra cosa a revisar. Hoy parece que el hecho de ser catalán ya automáticamente se es un delincuente y no es así".

"¿Sientes que te generó muchos enemigos el haber conseguido fichar a Neymar por el Barça?", pregunta Jordi Évole a Sandro Rosell, quien admite que "sí" y que creó, por ejemplo, "una rivalidad extra a la que ya existía" con Florentino Pérez. Sobre el procedimiento que todavía tiene abierto por el fichaje de Neymar, Rosell mantiene su inocencia y destaca que confía en que no volverá a prisión.

En esta "persecución" de la que habla Rosell, también señala a uno de los directores generales de Mediapro, a Jaume Roures, "como responsable de su periplo judicial", destaca Jordi Évole, que le pregunta a Rosell los motivos que le llevan a creer eso. "De momento no puedo decir ni sí ni no. Pero me extrañan muchos pasajes alrededor de mi caso, que él siempre estaba cerquita, eso me preocupa", explica.