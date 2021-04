Jordi Évole le ha preguntado al padre de Nadia sobre la llamada de un periodista que recibió en la que le preguntaban sobre la veracidad de su historia.

"Me pregunta cómo se hace a Nadia, estos tratamientos, cómo se le hacen. Yo le cuento cómo se hacen. Y me dice entonces: 'No, pero es que estos señores, o esos nombres que pone ahí, no son... No existen, no son los...' Y bueno, yo es lo que te puedo contar", ha explicado Fernando Blanco.

Es en ese momento cuando Jordi Évole le pregunta si en ese momento pensó que le habían "pillado". "No, porque es verdad. Como es verdad... No me han pillado", señala el padre de Nadia, que ha sido condenado por estafa.