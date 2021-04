El padre de Nadia ha asegurado en 'Lo de Évole' que nunca ha hablado de la "probable muerte de su hija" delante de ella en televisión. "He hablado de la esperanza de vida de mi hija. De la corta esperanza, nunca he dicho que fuera a morir en ningún programa", ha negado tajante Fernando Blanco.

"Pero ha hablado de que se podía morir. Que tenía esperanza de vida corta. ¿Usted cree que era bueno que su hija escuchase eso?", ha insistido Évole, a lo que Blanco ha vuelto a negar: "No, porque nunca he dicho... Nunca he dicho delante de mi hija que se fuera a morir, nunca en la vida".

A pesar de su negativa, el programa ha recopilado algunas de sus apariciones en televisión donde hacía tales afirmaciones en presencia de la menor: "Si no se opera, pues Nadia en un año ya no la tendremos".