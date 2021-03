Jordi Évole entrevista a la cantaora Katy Olivares, quien muestra al periodista los trofeos que ha ido ganando a lo largo de su carrera profesional. Incluso, la mujer recuerda cuando tuvo una aparición en la televisión en un concurso llamado 'Gente Joven', de Televisión Española, en el que quedó entre las finalistas. Además, la cantaora habla sobre lo difícil que lo ha tenido en su vida para poder dedicarse a su pasión.

"Con eso no te ganas la vida", señala Katy Olivares, que explica que trabaja con su madre cosiendo. Además, la cantaora recuerda que los dos matrimonios que ha tenido no la han apoyado en su sueño. Primero se casó con un cantaor, con el que estuvo ocho años y tuvo una niña. "Yo me sentía allí como la esclava, yo siempre trabajando 13 horas en el taller de mi madre y él era mucho de estar en los bares", lamenta la mujer, que explica cómo en su siguiente matrimonio, con el que tuvo dos hijos, tampoco tuvo apoyo para convertirse en cantaora profesional: "Él decía que me tenía que buscar la vida por otro lado".

Olivares estuvo 10 años sin cantar hasta que se separó de su segundo marido, entonces fue diagnosticada con un cáncer de pecho por el que estuvo otros cinco años sin poder cantar. "La primera vez que me subí otra vez al escenario fue estando yo mala", recuerda Katy, que explica a Jordi Évole el duro golpe que fue comenzar a perder el pelo mientras tenía que subirse a los escenarios. Puedes ver en el vídeo principal de esta noticia su reflexión completa sobre su historia y su amor a la copla.

Katy Olivares canta 'Y sin embargo te quiero'

La cantaora Katy Olivares protagoniza un emocionante momento al cantar 'Y sin embargo te quiero' como muestra de apoyo a todos esos pequeños negocios que se están viendo obligados a cerrar o apenas sobreviven por la pandemia. Puedes verlo en este vídeo.