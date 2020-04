"Te he visto charlar por tu Instagram con el presidente de El Salvador, con el presidente de Argentina, con el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. ¿Por qué has querido hacer esas entrevistas a dirigentes de los países latinoamericanos?", pregunta Jordi Évole a René Pérez, más conocido como Residente.

"Me interesaba que Puerto Rico viera otro modelo que no fuese Donald Trump", explica el rapero, que, además, señala que también le parecía interesante que, al no ser periodista, estas personalidades se podían sentir "mucho más relajadas".