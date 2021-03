Jordi Évole entrevista Eufemiano Fuentes, denominado el cabecilla de la trama de dopaje del mundo del deporte español más importante que hemos tenido en la historia. Ahora, tras jubilarse, explica al periodista cómo ha cambiado su vida de ser el médico deportivo español más conocido a trabajar en un ambulatorio.

Fuentes empezó su carrera como ginecólogo porque no existía la especialidad de Medicina Deportiva, un mundo que le cambió la vida por completo. "En 2006, por unas circunstancias que casi todos conocen, no a lo mejor como se debiera conocer, pues cambié otra vez y decidí que no iba a ejercer más la medicina deportiva. Decidí, no me impusiero".

Pero, ¿por qué ha aceptado esta entrevista después de tantos años? Eufemiano Fuentes responde en el vídeo principal de esta noticia, donde, además, confiesa que tiene claro que será la última entrevista que conceda.