Antes de terminar su entrevista a Eufemiano Fuentes, Jordi Évole repasa todo lo que se ha dicho: "Hemos hablado de EPO, testosterona, transfusiones en habitaciones de hotel, evitar poner el pie en países donde el dopaje era delito o donde las transfusiones sí que eran delito. Trabajar clandestinamente para el fútbol... pero está claro que usted fue absuelto, por tanto, no tiene ningún delito".

"No cometí ninguno", afirma Eufemiano Fuentes, que insiste en que no es ningún delincuente: "No he cometido ningún delito, aunque se me haya acusado de ello". "A estas alturas, después del repaso que hemos hecho de su vida, ¿ha jugado sucio?", pregunta el periodista al exmédico deportivo, que afirma que "en conciencia, no".

"A veces he pensado, podría ser una trampa gorda y jugar sucio y liarla. Se me ha pasado por la cabeza, pero mi ética no me lo ha permitido", explica Fuentes, al que Évole le recuerda que ha reconocido durante la entrevista haber hecho trampas. "Trampillas. Trampas que, a cambio, han reportado un gran beneficio a los deportistas que ya se castigan suficiente con la forma en que entrenan y compiten", declara Fuentes. Puedes ver sus declaraciones completas sobre esas "trampas" en el vídeo principal de esta noticia.