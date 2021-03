En 2006 Eufemiano Fuentees se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera. Al médico deportivo le buscaban "ciclistas, atletas, futbolistas, boxeadores", pero en medio de ese momento, estalla la Operación Puerto, calificada como la mayor trama de dopaje del deporte español. ¿Qué se le pasó a Fuentes por la cabeza?

Fuentes asegura que pensó que era un error ya que en ese momento "el dopaje no era delito": "Yo, consciente de que, si el motivo, que no lo era, era el dopaje, no tenía sentido que estuvieran allí, salvo que hubiera una instrucción expresa de persecución". Pero, según él, ¿a qué se debe esta presunta persecución que denuncia?

El exmédico deportivo asegura que "un año y medio antes de que ocurriera todo", en 2004, recibió una propuesta de "alguien del entorno del entonces secretario de Estado del Deporte Jaime Lissavetzky para que volviera a hacer lo mismo que hacía en los años 80". Es decir, afirma que le pidieron "volver a la Federación, al Comité Olímpico, para preparar el equipo olímpico para la siguiente Olimpiada, que en este caso era la de Pekín 2008".

En concreto, Fuentes puntualiza: "Cuando esa persona de su entorno me hace la propuesta me dice que acaba de salir elegido presidente Zapatero y Jaime Lissavetzky va a ser nombrado director general de Deportes". "Es decir, la avanzadilla vino a hacerme la propuesta y yo decliné la oferta", asegura Fuentes, que afirma que la persona que hizo esa "avanzadilla" fue "una persona del PSOE": Fermín Cacho.

Pero Jordi Évole no entiende las declaraciones de Fuentes, al que le pregunta directamente: "No acabo de entender el enlace entre esa llamada que usted dice que le hace Fermín Cacho y que luego a usted le persigan a través de la Operación Puerto y luego la Operación Galgo". "Pienso, a lo mejor, que alguien pensó, 'bueno, si no va a trabajar con nosotros, que no trabaje con nadie. Vamos a quitarlo del sistema'", asegura Fuentes. Tras escuchar a Fuentes Jordi Évole le pregunta: "¿No nos habrá dado esta entrevista para hacer un ajuste de cuentas con Fermín Cacho?". Puedes ver sus declaraciones completas en este vídeo.