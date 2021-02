José María Aznar reflexiona sobre la situación actual del Partido Popular con Jordi Évole, quien le pregunta si el partido, que ahora lidera Pablo Casado, se encuentra en el peor momento de su historia. El ex presidente del Gobierno se sincera al periodista e, incluso, usa una frase de Churchill para describir cómo ve al PP de Pablo Casado. Además, Aznar confiesa sobre si tiene alguna intención de volver a la primera línea de la política.

"Usted siempre dice que no quiere volver, pero no sé si al ver una situación así, alguien como usted, que refundó el PP, piensa, "si hay que arrimar el hombro, lo arrimaría'", pregunta Jordi Évole a Aznar, quien recuerda que "no ha pasado ningún día desde el año 2004 que no haya habido alguien" que no le haya pedido "que vuelva". Pero, ¿volverá? Puedes ver su respuesta completa en el vídeo principal de esta noticia, donde el ex presidente del Gobierno habla de las "tentaciones" que hayan podido existir.