Después de un año de salir de la cárcel de Soto del Real, en donde pasó algo más de dos años en prisión preventiva, Sandro Rosell habla con Jordi Évole. Aunque el expresidente del Fútbol Club Barcelona salió absuelto, todavía no había hecho ninguna entrevista hasta este momento.

Preguntado por Jordi Évole sobre "las normas no escritas de la cárcel", Rosell explica que "no está bien visto señalar a otra persona". Además, el expresidente destaca que al "chivato de ahí le llamaban el sapo: "Ser un chivato es terrible, terrible. No puedes ser un chivato". Por último, Rosell recuerda cómo hizo amistad con un hombre que había matado a su pareja.