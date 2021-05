"¿Se te quedó pequeña Galicia?", pregunta Jordi Évole a un joven neonazi arrepentido que se trasladó desde el norte hasta Madrid para seguir metiéndose en ese mundo de ideología nazi. "Se me quedó pequeña Galicia porque éramos muy pocos y no podíamos hacer nada políticamente", explica el neonazi arrepentido, que afirma que se fue a Madrid porque prácticamente todos los chicos con los que hablaba del nazismo en Internet eran de la capital.

Para "tener dinero y poder dedicarme a mi lucha contra el sistema, pues me metí en el Ejército, bien fácil y sencillo", explica el joven, que destaca que "tenía un alojamiento gratuito dentro de un cuartel, un sueldo y las tardes libres". Además, recuerda que siempre se había "planteado la idea de ser soldado": "Y bueno, pues también enlazaba un poco con toda mi afición por la Segunda Guerra Mundial". Pero, ¿cómo consiguió entrar en el Ejército siendo nazi? "En ese momento, si me hubieran pillado, me habrían fulminado", explica el joven, que da más detalles de cómo engañó al Ejército.

"Cuando ya llevas un tiempo en Madrid, ¿militas en algún partido de extrema derecha?", pregunta Jordi Évole a un neonazi arrepentido. El joven afirma que entró en Alianza Nacional por el 2012, más o menos: "Llevaba ya seis años en Madrid. Y, la verdad, conocí a Pedro Pablo Peña, que era entonces el presidente del partido, entré con un grupo de mi círculo de confianza de entonces y ahí militamos unos cinco años".

Pero, ¿llegó a presentarte a unas elecciones en sus listas? "No, yo, por supuesto, todo esto lo hacía de espaldas al Ejército", confiesa el exnazi, ya que afirma que sindo militar no pueden presentarse en listas de ningún partido. "De hecho, Pedro Pablo, conocedor de esta realidad, cuando había algo demasiado arriesgado, o como, por ejemplo, el asalto a Blanquerna, que nosotros ya estábamos en Alianza Nacional, a mí me dijo que esperásemos fuera, en la calle", recuerda el joven. Puedes ver el momento completo en el que habla de esto y el asalto a Blanquerna en el vídeo principal de esta noticia, donde afirma que gracias a este asalto Alianza Nacional salió en los medios y su afluencia aumentó.