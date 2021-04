Josu y Ángela fueron las dos personas que descubrieron el engaño de Fernando Blanco sobre su hija Nadia y ambos coinciden en que una de las primeras cosas que les llamó la atención fue la historia sobre un científico en Afganistán que vivía en una cueva.

"Yo había visto que había gente en Twitter que hablaba de él, que lo comentaba, que decía "qué padre, qué coraje". Pero bueno, no había entrado en los enlaces, simplemente lo había visto pasar. Hasta que alguien me dijo: 'Oye, ¿tú has entrado aquí y has visto esto?'", ha explicado Josu.

El bloguero asegura que al entrar encontró "muchas cosas que eran increíbles": "Contaba que había localizado a un científico que trabajaba prácticamente en una cueva perdida, pero que era un científico reputadísimo. Otro científico que había trabajado con premios Nobel le había dicho que tenía que ir a buscar a aquel señor. Y evidentemente no existe un científico reputadísimo, que está ilocalizable, que no tiene un laboratorio, que no tiene un e-mail al que uno puede dirigirse y que lo tiene que ir a buscar a su cueva en Afganistán.".

"O sea, yo decía en los comentarios que yo hice en el blog, pues esto suena como a Yoda de "La Guerra de las galaxias" o a un científico loco de una película de James Bond", señala.