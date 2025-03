María Jesús Montero revela la conversación que tuvo con Ana Patricia Botín cuando impulsó el impuesto a la banca: "Hablé directamente con ella..."

La ministra de Hacienda cuenta a Évole que habló "directamente con Ana Patricia Botín" cuando impulsó el impuesto a la banca, y destaca que la banquera "no amenazó con llevarse el Santander a otro lado". "Es exquisita en el trato", subraya.

Jordi Évole pregunta a María Jesús Montero si recibe "presiones de los banqueros por impulsar el impuesto a la banca", a lo que la ministra responde que "directas no", pero señala que "al Ministerio hacen llegar su oposición".

En este sentido, la vicepresidenta del Gobierno cuenta que habló "directamente con Ana Patricia Botín", y revela qué le dijo la banquera: "Me dijo que no le parecía justo, y que había otras maneras de que los ciudadanos y las grandes empresas contribuyeran más, que ellos no podían ser los que pagaran las consecuencias de la desigualdad, y yo le dije que entendía, pero que estábamos decididos a poner en marcha el impuesto".

Sin embargo, Montero destaca que Botín "no amenazó con llevarse el Santander a otro lado", y subraya de la economista que es "exquisita en el trato". "Es una persona muy respetuosa con el poder político, es institucional, ella respeta perfectamente las reglas del juego, y nunca he tenido unas conversaciones con ella que me hayan incomodado", expresa la ministra al respecto, a lo que apostilla que comprende "el planteamiento" que Botín hace.

En lo referente a las presiones que recibe, Montero asegura que le hacen "menos efecto que a otra gente". "A mí me presiona gente todos los días. Yo todos los días recibo miles de presiones, por lo que me he acostumbrado a respirar cómoda bajo el agua", apunta.