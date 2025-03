María Jesús Montero destaca a Évole el feminismo de Sánchez: "Ha empoderado a las mujeres del Gobierno"

"Sánchez no solo ha puesto en marcha al Gobierno más feminista de la historia sino que además ha empoderado a las mujeres de ese Gobierno", asegura María Jesús Montero, que destaca que ella tiene "poder e influencia".

Jordi Évole entrevista a María Jesús Montero en Lo de Évole, donde le pregunta si desde que es vicepresidenta le hacen mucho la pelota. "No, a mí no se me suele hacer mucho la pelota", destaca la vicepresidenta del Gobierno, que "más que el papel de vicepresidenta, de ministra de Hacienda". "Ministra de Hacienda es un papel en el Gobierno", destaca la andaluza, que confiesa una frase que le dijo Montoro cuando le traspasó la cartera de Hacienda.

Además, el periodista recuerda que cuando Pedro Sánchez está de viaje, es María Jesús Montero la que le sustituye como presidenta del Gobierno. "Confluyen en mí distintas responsabilidades que me empoderan", afirma Montero, que reflexiona: "Pedro Sánchez no ha puesto en marcha solo el Gobierno más feminista de la democracia por el número de mujeres que lo han compuesto, sino que ha empoderado a las mujeres de su Gobierno".

"Eso era fundamental, porque el primer paso para las mujeres era estar, pero luego reivindicamos mandar", destaca María Jesús Montero, que confiesa que ella confiesa que tiene "poder e influencia":