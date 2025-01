La confesión de Lolita a Jordi Évole: "Yo no quería ser artista, cuando me di cuenta estaba encima de un escenario"

Lolita ha realizado numerosos discos, ha participado en varias películas e incluso se ha hecho hueco en programas de televisión, pero ha reconocido a Jordi Évole que su intención no era ser artista.

"Yo no quería ser artista, nunca quise ser artista. Cuando me di cuenta, estaba encima de un escenario y había grabado 'Amor, Amor'. Haciendo galas, a 125.000 pesetas que me daban, y de ahí pagaba a los músicos. Cuando tenía que levantarme a las seis o las siete de la mañana para hacer una entrevista o estar en la radio, yo me quería quedar con mis amigos", ha desvelado en Lo de Évole.

Una falta de deseo que contribuyó a un periodo de tiempo fuera de los escenarios: "Tuve un bache muy grande y viví de las exclusivas. Siempre con verdades. Vendía cosas como 'enseño mi casa', comuniones... Pagaban bien. Llegué al punto de no llegar a fin de mes, porque esta profesión es así. Y hoy en día a veces. Hay meses que trabajas muchísimo y otros que no trabajas".