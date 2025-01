La llamada de Évole a su madre en plena entrevista con Lolita Flores: "Estoy emocionada"

La entrevista de Jordi Évole a Lolita Flores ha terminado casi como empezó: con una llamada del presentador a su madre. Durante la cena que estaban manteniendo, Évole no ha dudado en sacar el teléfono para que Antonia, su madre, pudiese hablar con la artista.

"¿Estás con Lolita?", le ha preguntado Antonia a su hijo, a lo que él ha respondido de forma afirmativa. "No le he dicho que ya has ido a verla al teatro", le ha confesado Jordi Évole, una confesión a la que Lolita ha reaccionado mostrando su sorpresa. "¿Por qué no me lo has dicho? ¿Qué te pareció?", ha querido saber.

Antonia ha reconocido que fue a ver hace poco la obra de teatro en la que está trabajando, llamada 'Poncia', y que le gustó mucho. "Me emocioné y estoy emocionada", ha confesado. Sin embargo, ha reconocido que no pudo verle muy bien porque se encontraba en la última fila.

"Si quieres volver, yo te doy entradas para que lo veas cerca", le ha asegurado la artista, recriminándole a Jordi Évole que no le hubiese avisado para darle unas entradas más próximas.