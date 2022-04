Este domingo, Jordi Évole se junta con Julia Otero en una nueva entrega de su programa en laSexta. En el vídeo que acompaña a estas líneas se puede ver uno de los temas a tratar, donde el periodista le pregunta a Otero si en algún momento ha tenido una situación de acoso o abuso.

"Me puso la mano en la rodilla, y me dijo 'No seas tonta'. Pegué un manotazo, y le dije: 'Eres mi director, la próxima te prometo que te doy una hostia'", recuerda la periodista.

Presentación del programa

En la rueda de prensa del estreno de esta temporada de Lo de Évole, Jordi Évole contaba cómo se sintió al entrevistar a Julia Otero: "Es una entrevista que me hizo muchísima ilusión". Además, desveló el motivo por el que conversar con la comunicadora le hizo especialmente feliz: "La primera entrevista que me dio a mí fue para un trabajo de la Facultad". En este vídeo, Évole también cuenta cómo fue la oportunidad de hablar con la locutora después de una de sus etapas más complicadas.