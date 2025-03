Julia Otero recuerda la llamada que Álvarez Cascos le hizo tras su despido de Onda Cero en 1999

Julia Otero participó en 'Lo de Évole', en 2022. La periodista hizo un repaso de su carrera junto a Jordi Évole. El periodista recordaba como en 1999 Otero fue despedida de la emisora Onda Cero. "Se especuló que estaba la mano del Gobierno de Aznar detrás", añadía el periodista. "No", responde rotunda, "estaban unos tipos, dirigidos por uno sin capacidad de dirigir nada, que actuaban en el nombre del Gobierno".

La periodista exponía que, en su opinión, no había sido el Gobierno. "Me lo demostró Álvarez Cascos, que era vicepresidente", añadía. Este la llamó, al día siguiente del despido, y la citó en Moncloa "para que constara que yo había entrado en el Palacio de la Moncloa y decirme que estaba completamente en desacuerdo con la decisión que se había tomado". Álvarez Cascos le manifestó que el era contrario a esa decisión pero que no podía revertirla.

"Creo que Aznar no tuvo nada que ver directamente", respondía la periodista, "me gustaría presumir de que me echó Aznar". "Creo que fue alguien intermedio", añadía. La periodista no ha vuelto a coincidir con el expresidente popular. "Al PP los entrevisto en la oposición", responde, entre risas. Pero, apostilla, que a Rajoy sí que lo entrevistó como presidente "pero muy al principio de su presidencia".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Lo de Évole de 2022.