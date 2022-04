Jordi Évole entrevista a Maja en el programa denominado 'Hijos de la guerra' de Lo de Évole. Esta superviviente de la guerra de Bosnia y posteriormente refugiada española cuenta su cómo fue su reacción cuando empezó a escuchar las bombas en Sarajevo.

"He ido a muchos conciertos, he sido superbuena alumna, me he apuntado a estudiar lo que yo quiero, he perdido la virginidad", explica la superviviente sobre cómo a sus 18 años hizo balance de su vida. "Decía es una putada, pero he tenido una buena vida comparada con mucha gente de mi edad", recuerda en el vídeo superior. En este fragmento puedes ver cómo fue la reacción de Maja cuando la guerra se instauró en su vida.

Diferentes países, mismo terror

En este vídeo, Lo de Évole muestra impactantes imágenes grabadas en diferentes guerras del mundo, pero todas ellas con un punto en común: el terror que tienen las víctimas, sobre todo los niños.