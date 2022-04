Jordi Évole charla con Emile, un joven ruandés que sobrevivió a la guerra civil de Ruanda y a la primera guerra del Congo. Su familia salió de su país por la violencia, pero la paz les duró solo dos años.

Su padre era tutsi y su madre hutu. La mujer no pudo salir de Ruanda. "Creo que murió allí, pero nunca supimos lo que pasó con mamá", explica Emile que confiesa que si le hacía preguntas incómodas a su padre, le daba una bofetada. "Si hay algo de lo que me arrepiento es de no haber hecho bastantes preguntas", dice Emile en el vídeo superior en el que cuenta cómo salieron de Ruanda y lo que le sucedió posteriormente al llegar al Congo.

"Había tanta muerte y sangre que a veces formaba un río"

Emile tenía tan solo cinco años cuando estalló la guerra en Ruanda. "Ibas a la fuente de agua, pero salía sangre", recuerda Emile, que cuenta en este vídeo cómo se encontraba cuerpos sin cabeza.