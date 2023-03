Juan José Ballesta habla con Jordi Évole de cómo fue víctima de bullying en el colegio cuando era un niño, y recuerda cómo su madre "bajaba muchas veces a la puerta del colegio" a separarle en las peleas. "Mi madre siempre estaba ahí para defenderme", destaca, mientras que indica que su padre "estaba trabajando".

"Él siempre me decía que nunca me metiera con nadie, pero que no me dejara pegar por nadie. O sea, que nunca me dejara poner la mano encima por nadie. Me decía: 'Si te pegan, pega', y yo le diría lo mismo a mi hijo", reconoce, a lo que apostilla: "Le diría que no se meta con nadie, que no se pegue con nadie, pero si alguien le pone la mano encima, que se defienda, que no se deje pegar".