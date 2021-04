En Liarla Pardo hemos podido ver la tierna historia de amor de Xavier y Carmen. Ella tiene Alzheimer desde hace más de diez años y ahora, debido a la pandemia, apenas puede salir de la residencia en la que se encuentra.

Cada día, a través de la ventana, puede ver a su marido, que le visita para mantener vivo el recuerdo de un matrimonio de 66 años de historia.

En el vídeo que acompaña a estas líneas podemos ver uno de esos encuentros, en el que ambos juntan sus manos, aunque sea a través de un cristal, y comparten miradas separados por la pandemia.

"No habla, es como si le hubieran cortado la lengua. Cuando me ve me reconoce, en eso no hay problema. Cuando le digo 'vamos de paseo', intenta levantarse pero no puede", cuenta a Liarla Pardo.