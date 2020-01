Los enfermos están en camillas colocadas en pasillos de urgencias sin espacio, sin luz, sin enchufes, "están tirados como puñeteros animales", se queja un hombre que acompaña a una paciente. Las imágenes se repiten en muchos hospitales, donde los pacientes esperan habitación y cama.

La epidemia de gripe ha hecho empeorar una situación que los sindicatos sanitarios llevan años denunciando. "Hay un déficit de personal a nivel general en la urgencia durante todo el año y el número de pacientes que entran en urgencias ha aumentado", cuenta Ricardo Furió, enfermero y portavoz de SATSE. Esto en parte se debe, según explica, al envejecimiento de la población, que ha hecho que los hospitales se queden pequeños.

En algunos hospitales, los pacientes llegan a esperar en los pasillos hasta una semana, lo que supone una "falta de intimidad y de comodidad". "No se pueden dar los mismos cuidados que se dan en una habitación", indica Furió.

El virus ha colapsado las urgencias en hospitales de Asturias, Andalucía, Galicia, y se ha cobrado ya sus primeras víctimas. Este fin de semana los hospitales han estado "al límite". "Algunos como el 12 de Octubre, comentan los compañeros que como tengan dos pacientes más tienen que cerrar", cuenta el enfermero.

Los pacientes se quejan después de estar más de tres horas esperando a ser atendidos. Mientras unos intentan armarse de paciencia, otros, los profesionales, de calma, porque ellos también están al borde del colapso.

De hecho, en el Hospital 12 de Octubre hay tasco de ambulancias en las Urgencias. "Y va a ir a peor, probablemente haya más gente que en las rebajas", asegura Santiago Usoz, enfermero en dicho centro.

Las causas del colapso en urgencias

Las causas del colapso están en que, a las urgencias habituales se le suma la epidemia de gripe y la contaminación, que en ciudades como Madrid también influye. "En diciembre no ha llovido y eso afecta a la salud. Si hay contaminación y no llueve y no hace viento, afecta a las patologías respiratorias".

Otra de las denuncias históricas es que hay mucha lista de espera para el médico de cabecera, lo que hace que los pacientes acudan de urgencia. Para ello, como explica la médica de atención primaria Elena Aurora González, es necesaria la formación de la ciudadanía, para que cuando detecten síntomas "banales" lo sepan manejar.

A rebosar, también estos días las farmacias. El mayor porcentaje de clientes, cuentan, van en busca de antigripales.