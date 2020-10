Luis Troya es una de las personas detrás de las cifras de positivos de coronavirus en España. El periodista de Liarla Pardo ha contado cómo ha sido su día a día desde que comenzó a sentir los primeros síntomas hasta que confirmaron su positivo.

Una mañana, se levantó con congestión nasal y tos. Tampoco había perdido el gusto y el olfato; ni olía el café ni la tostada le sabía a nada. “Lo que más me llama la atención es el amoniaco... es como agua mineral”, asegura mientras lo intenta oler.

Al intentar ponerse en contacto con su centro de salud, le colgaron el teléfono. Cuando consiguió contactar con alguien, le dijeron que descargase la app de Salud Pública para pedir cita con un médico que valoraría si era necesario hacerle la PCR.

No fue hasta el tercer día cuando se hizo la PCR y no fue hasta el día 10 cuando le dijeron los resultados. Entre medias, los síntomas fueron incrementándose, sintiendo fiebre por primera vez. “Llevo 10 días de aislamiento, tengo síntomas, no tengo gusto y olfato...”, cuenta.

“Le he preguntado por qué no se hace una segunda PCR y me ha dicho que no son recomendables. El médico me ha dicho que es más recomendable que esté tres días sin síntomas antes que hacerme una -segunda- PCR”, afirma.