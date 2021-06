Otro domingo más, Cristina Pardo y los colaboradores de Liarla Pardo se enfrentan al reto de probar la "guarrirndongada" que suele preparar el chef David de Jorge. En esta ocasión es un plato que mezcla sardina de cubo harinado y frito con ajo, coliflor, morcilla, chorizo, más harina, agua, vinagre y huevo escalfado. "Tiene que quedar marrón, pringoso", asegura el cocinero, que explica que es un plato de Navarra. "¿No te resulta familiar?", le pregunta a Cristina Pardo.

"A mi no. ¿Qué me va a resultar familiar? Esto es una cerdada", exclama la presentadora, antes de saber que viene de una receta que se sirve en su mesa familiar. Y es que ha sido el tío de Cristina Pardo quien ha propuesto esta receta por sorpresa. Al ver un vídeo de ellos explicándolo, Pardo exclama: "¿Esto qué es? Mi tío Santi y mi tío Pablo comiendo esta cerdada. Yo no la como en casa y que yo sepa, ellos tampoco", asegura.