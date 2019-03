El mensaje de Mercedes Milá a las personas que atraviesan una depresión: "No perdáis la esperanza y pedid ayuda"

España es el cuarto país de la Unión Europea con más gente que sufre depresión. Mercedes Milá alerta de que los españoles "sabemos cosas, pero no nos lo explican". Ella mima lo sufrió en sus carnes, es por esto que defiende que "los médicos van tarde" porque "si una persona está triste te dan una pastilla y santas pascuas".

Mercedes Milá desvela en Liarla Pardo que ha aprendido mucho en el programa 'Scott y Milá' sobre la enfermedad. "Tu cerebro acumula cosas que crees que son normales y no lo son", dice la presentadora. "Sin química es imposible y bendita pero si lo hubiera sabido antes no hubiera permitido dormir tan poco o tener tanto estrés".

Además, hace un alegato a favor de la meditación: "Tanto rezar y aprendo a meditar cuando tengo 65 años. Estando mal, mal, mal aunque no me sé el padrenuestro yo rezaba como si fuera un clavo ardiendo. Ahora la meditación me paz".

La presentadora tiene un mensaje claro para quien esté atravesando una situación así: "Hay salida, vas a pasarlo muy mal, pero pide ayuda ya". También recomienda leer para superar la depresión y, sobre todo, pedir ayuda a los expertos: "No perdáis la esperanza y pedid ayuda".

Durante la entrevista, Mercedes Milá ha hablado sobre su pasión por los libros (además de periodista y presentadora, es librera). "Yo prohibiría a la gente joven leer, para que al final acaben leyendo", asegura.

Milá también ha dejado espacio para temas un poco más distendidos, aportando unos escatológicos consejos sobre "pedos" y heces. "¿Cuándo haces caca flota y se hunde?", ha preguntado la entrevistada a Pardo.

La presentadora también ha tenido unas palabras sobre la corrupción. Mercedes Milá cree que no se puede comparar la corrupción del PP con la del PSOE porque "Gürtel es el gran titular de la corrupción endémica de un partido".

Sobre Cataluña, la presentadora es muy clara: pide diálogo a los partidos políticos y alerta de la aplicación de nuevo del 155.