Tania Sánchez ha criticado en Liarla Pardo unas declaraciones de José Luis Martínez-Almeida en las que el alcalde de Madrid manifestó que le parece "muy atractiva la número dos de Ciudadanos en la Asamblea". "Omitir opiniones sobre el físico de otra persona sin que te hayan preguntando es bastante machista", ha expresado Sánchez, quien ha dicho que le parece "bien que él haga bromas sobre sí mismo", pero no que hable del físico de los demás.

"A ver cuándo nos acostumbramos de que las mujeres no vamos pidiendo la opinión a los hombres sobre nuestro físico", ha manifestado la diputada madrileña, tras lo que ha subrayado: "Que la gente te diga si estás o no buena no es agradable, y nadie se lo ha pedido".

Por su parte, Paco Marhuenda ha expresado que con estas declaraciones el alcalde de Madrid "muestra su la más divertido", aunque ha reconocido que "esta es una sociedad machista" y, por ello, "al final se hacen preguntas que son absurdas".