El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que sigue "con una preocupación enorme" la situación que afronta España con la epidemia de coronavirus. Así lo ha confesado en una entrevista concedida a Liarla Pardo, donde ha contado además que le hicieron la prueba y que en su caso dio negativo.

"Yo no quería, pero me hicieron hace unos días una prueba y no di positivo", ha explicado el dirigente cántabro, que ha analizado la crisis que afronta el sistema sanitario español frente a la pandemia: "Pensábamos que teníamos la mejor sanidad del mundo. Aquí transplantamos pulmones o corazones y curamos patologías que antes no tenían solución, pero ha aparecido este virus y no estábamos preparados, ni nosotros ni nadie, para esto".

Revilla también ha entrado a valorar la forma en la que se ha desarrollado la reunión que ha mantenido Pedro Sánchez con los presidentes de todas las Comunidades Autónomas españolas: "El clamor de todos los presidentes ha sido unánime en cuanto a apoyar al Gobierno en las medidas que está tomando".

En ese encuentro, ha continuado el presidente de Cantabria, "el presidente ha estado receptivo" y les ha explicado "que están movilizando compras en todo el mundo" de productos que reclaman ahora mismo los profesionales sanitarios para hacer frente al coronavirus. Pero ha confesado: "Teníamos el peligro de que si una comunidad encontraba a alguien que le suministrara alguno de estos productos no los pudieran confiscar".

Además, ha dedicado unos minutos a mostrar su apoyo al presidente del Gobierno: "El hombre tiene que estar abrumado, pero está afrontando el tema con entereza. Y si tiene en su familia situaciones de personas afectadas, no puedo más que darle ánimos y decirle que en esto estamos todos con él".

El momento de inflexión de la curva

Cristina Pardo también le ha preguntado cómo está enfrentando Cantabria la pandemia: "Cada comunidad se está buscando la vida. Aquí vamos a tener un montón de cosas, pero no las suficientes. Espero que en unos días esto esté regularizado".

Revilla ha asegurado que "empezaremos a notar una mejoría cuando hayan pasado 14 o 15 días desde el funcionamiento del estado de alarma", y ha precisado: "Todo va a depender del momento en que entren menos infectados que los que se curan. Ese es el momento de inflexión de la curva".

Finalmente, el dirigente cántabro ha querido poner en valor "el comportamiento del pueblo español" porque ha observado "que el respeto de los ciudadanos es casi unánime". En este sentido, ha comparado a España con Finlandia: "Nuestro pueblo no es como el de los finlandeses, que se van a dormir temprano: nos gusta salir, tomar unas copas, ir con los amigos. Sin embargo, estamos teniendo un comportamiento cívico ejemplar".