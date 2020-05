Cristina Pardo entrevista en Liarla Pardo a Ramón García, quien cuenta cómo está viviendo su madre la crisis del coronavirus. La mujer, de 86 años, vive desde hace tiempo en una residencia de ancianos en Bilbao.

El presentador rompe una lanza por los trabajadores de las residencias: "La gente que trabaja allí se ha dejado la vida y la salud por cuidar de nuestros mayores". "No todas las residencias son iguales ni han tenido la suerte de poder salvar a sus mayores", destaca Ramón García, que lamenta que "muchos han fallecido por la mezcla de del coronavirus con otras patologías".

"Mi madre me ha sorprendido, lo lleva mejor que yo", confiesa García, que explica que habla con ella por Facetime: "Como nos vemos, se queda tranquila". Además, el presentador reflexiona sobre cómo los mayores están llevando una etapa tan dura, sobre todo, para ellos: "Como lo han pasado mal en su vida, esto lo están llevando mejor que nosotros que hemos vivido felices, que no hemos tenido problemas y que nos quejamos se no tener cobertura".

Y es que Ramón García afirma que los mayores "lo están llevando mejor" porque mientras "ellos han pasado una guerra, posguerras y crisis económicas" en las que "han sacado su vida adelante". "Me da pena de que muchos de ellos se hayan tenido que ir solos y despidiéndose en una situación tan complicada, es muy duro", insiste.

Por otro lado, Ramón García habla con Cristina Pardo en este vídeo sobre la muerte de Aless Lequio, hijo de su íntima amiga Ana Obregón: "Es es golpe más duro que se puede tener, va contra natura, no se puede sobrevivir a un hijo".