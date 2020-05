Cristina Pardo charla en Liarla Pardo con Ramón García, quien habla sobre el duro golpe que ha recibido una de sus amigas, Ana Obregón, tras perder a su hijo Aless Lequio. "Perder a un hijo es el peor golpe que se puede tener", afirma.

Unas horas antes de conocer la triste noticia, el presentador había mandado un mensaje a Ana Obregón para conocer cómo se encontraba Aless: "Justo antes de comenzar el programa me dieron la noticia, lo terminé como pude y me fui a casa con el disgusto". Ramón recuerda cómo llamó a su amiga por la noche y estuvieron, prácticamente, "20 minutos llorando al teléfono".

"No se puede hacer otra cosa cuando uno pierde a un hijo, yo que soy padre solo de pensarlo me emociono", destaca el presentador, que también manda un cariñoso mensaje a la periodista Adela González, quien recientemente también ha perdido a su hija de 8 años a causa de un cáncer. "No se puede sobrevivir a un hijo", resalta Ramón García, que destaca que "Ana saldrá, porque aunque tiene muchas cosas en contra es fuerte": "Ojalá pueda salir".

Por otro lado, el presentador habla en este vídeo sobre cómo su madre, de 86 años, está viviendo la crisis del coronavirus en una residencia. "Lo lleva mejor que yo, como los mayores lo han pasado mal en su vida con guerras y crisis, creo que lo llevan mejor que nosotros, que no hemos tenido tantos problemas y lo que nos preocupa es no tener cobertura".