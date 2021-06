Concha Andreu, presidenta de La Rioja, ha hablado en Liarla Pardo sobre la noticia que se ha conocido esta semana de un grupo de "hippies que están asentados en La Rioja en un lugar de difícil acceso, todo el día en pelotas y practicando sexo, con incluso presencia de menores", tal y como ha indicado Cristina Pardo.

Sin embargo, Andreu ha aclarado que "no es así exactamente". "Lo que me han dicho personas, alcaldes y pastores de los rebaños que están por allí es que no es cierto que están 'en pelotas'". "¿Y la vida sexual no se lo han negado?", ha preguntado la presentadora de Liarla Pardo, a lo que la presidenta de La Rioja ha respondido que "ni lo han negado, ni afirmado".

Además, la política ha señalado que cuando fueron conscientes de la acampada, se denunció. Sin embargo, el problema está en que "los propietarios de los terrenos no han presentado denuncia", lo que ha retrasado la marcha de las cerca de 200 personas que están, aunque esperan que se marchen la próxima semana. "Parece ser que se rigen por el calendario lunar", ha indicado Andreu.