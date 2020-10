Pedro J. Ramírez , presidente Ejecutivo de 'El Español' ha afirmado en Liarla Pardo la reforma que plantea el Gobierno sobre el poder judicial es "el mayor error político que ha cometido Sanchez y todo su equipo en el que están los más listos y los más brillantes".

"Yo creo que ellos mismos no han calculado que iba a producirse la reacción de la Comisión Europea y de todos los sectores de la magistratura y adjudicatura", ha manifestado el periodista, al tiempo que ha afirmado que, según un sondeo que publica 'El Español' "el 74% de los españoles están en contra de esa propuesta y el 45% de los propios votantes socialistas".

Para Pedro J. Ramírez, "eso no exime al PP de su responsabilidad al estar bloqueando la renovación de un órgano constitucional, pero la solución a que alguien no cumpla con su obligación no es tirar por la calle de en medio con una proposición de ley flagrantemente inconstitucional".

"Creo que deben retirar cuanto antes esa proposición de ley y al día siguiente de la retirada de la proposición de ley se tienen que sentar el grupo parlamentario socialista y el popular y nadie más porque entre los dos suman los 210 diputados que constituyen los tres quintos de la Cámara. Luego que en su negociación puedan meter a candidatos de Ciudadanos, Vox o Coalición Canaria es otra cuestión, pero en el sistema actual esta es una negociación de dos", ha expresado el periodista, a lo que ha apostillado que no es el sistema que a él le gusta