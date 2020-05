Pedro J. Ramírez se ha mostrado muy crítico con la gestión del Gobierno para atajar la epidemia de coronavirus que azota a España. Especialmente, en lo relativo a la falta de acuerdo con el PP para coordinar un plan de acción conjunto: "Sigo cavilando sobre cómo es posible que Sánchez no esté negociando con Pablo Casado los términos del apoyo del PP a su plan de desescalada, a la prórroga del Estado de alarma".

"Si es el Estado de alarma o el virus, razón de más para conseguir el apoyo del principal partido de la oposición", ha destacado el director del medio 'El Español' en una entrevista concedida a Liarla Pardo, donde ha considerado que "el Gobierno y la oposición tienen que ponerse de acuerdo" porque "necesitamos un plan".

Pedro J. Ramírez ha asegurado que le produce "la misma preocupación" el plan de desescalada que ha presentado Sánchez que el de confinamiento: "Mucho autoritarismo y poco conocimiento". En este sentido, el periodista se ha preguntado "por qué no se han hecho los test masivo, por qué no se han hecho estudios serológicos para saber en qué zonas se podría ir más deprisa o por qué no tenemos las apps en el móvil que nos ayudarían a movernos".

"Temo que el Gobierno nos esté dejando en manos del destino", ha señalado Ramírez, que insiste en la necesidad de "una dinámica de pactos", empezando por el de "la buena educación": "Basta de insultos, caceroladas… Los que hacen estos días ese ruido infernal contra Sánchez le están haciendo el juego. Qué más quiere la maquinaria propagandista de la Moncloa que decir que en una situación tan compleja hay un sector de la derecha cuyos únicos argumentos son los del ruido. Es el sonido del rebaño".

En contraposición, el director de 'El Español' ha valorado de forma positiva el papel que está ejerciendo Margarita Robles como ministra de Defensa. "No es casualidad que, de todas las personas que componen el mando único, la única que de verdad está calando en la opinión pública sea Margarita Robles", ha dicho Pedro J. Ramírez, que ha defendido que "si Sánchez no es capaz de entenderse con Casado, que se lo encargue a Robles, a Calviño o a Calvo. Ya veréis lo rápido que se entienden con personas como Ana Pastor, Cuca Gamarra o Inés Arrimadas".