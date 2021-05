Miguel Ríos es claro: "el franquismo ha vuelto". Para el artista, es algo que está "más claro que el agua" y que se representa en Vox y en el PP.

"La democracia no está en peligro, pero el franquismo ha vuelto. Representado en Vox y en el PP, también", comenta. Ríos insta a que los programas electorales sean "contratos" que los políticos deben cumplir.

"Digan la verdad, coño: sangre, sudor y lágrimas. Esto va a ser muy jodido y hay que estar preparado para esto. Lo que no pueden hacer es poner la zanahoria todo el tiempo, que no somos burros. Gente que se considera más grande que la puta vida, entonces todo lo demás le importa una mierda, y la propia vida, tío. Y ojo a lo que viene: si no cambiamos de paradigma, nos vamos a la mierda, eso es seguro", afirma sobre la situación que se vive en España y los mensajes políticos que se escuchan.