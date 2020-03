El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado en Liarla Pardo que, "desgraciadamente, se están cumpliendo las previsiones que apuntaban a un aumento de la curva de contagios y mortalidad" por el coronavirus. En un solo día, se ha pasado de 133 a 213 muertos.

"Quiero transmitir mi profundo y sincero agradecimiento a todos los madrileños porque creo que la ciudad se está comportando de manera ejemplar. No se ven prácticamente personas en la calle y las que están lo hacen por cuestiones justificadas", ha manifestado el alcalde, añadiendo que "la Policía Municipal va a velar porque quien no tenga que estar en la calle no esté".

"Se están cumpliendo las expectativas y viene una semana complicadísima"

"Desgraciadamente, se están cumpliendo las expectativas y viene una semana complicadísima", ha afirmado Martínez-Almeida, quien ha indicado que "la evolución va a seguir siendo negativa" porque "todavía no se ha producido la paralización de la curva de contagio". "Esto no quiere decir que las medidas no estén funcionando porque tienen un rango temporal que todavía no se ha cumplido", ha puntualizado.

Los sanitarios, "héroes en primera línea"

En lo referente a los sanitarios, el alcalde de Madrid los ha definido como "héroes que están en primera línea y son personas que se están jugando su propia salud para tratar de contener esta epidemia".

En esta línea, ha defendido que "se están adoptando todas las medidas pertinentes para que la Sanidad no se vea colapsada", aunque ha señalado que "es urgente el material necesario para que los profesionales de Sanidad tengan las correspondientes medidas de protección".

Martínez-Almeida también ha hablado sobre las imágenes de aglomeraciones en los supermercados. "Hay que entender la inquietud y preocupación porque nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre que no pensábamos que se iba a producir. Lo que hay que entender es que la gente esté preocupada, pero desde las autoridades les transmitimos que el abastecimiento está garantizado", dicho el alcalde de Madrid en Liarla Pardo

Homenaje a las personas que trabajan en los supermercados

Asimismo, ha querido homenajear "a todas las personas que de forma anónima están trabajando en la cadena alimentaria". "Cajeras, reponedores, pescaderos... son también hérores que están yendo todos los días a trabajar con las mismas preocupaciones que tenemos los demás, pero que están dando todo para que la preocupación sobre la alimentación no tenga repercusión en la vida ordinaria", ha defendido Martínez-Almeida.

"Hay que extremar aquellas medidas que ya son prudentes por parte del Gobierno"

Y sobre el anuncio de Díaz Ayuso de cerrar peluquerías, el alcalde de Madrid ha señalado que "a nadie se le escapa la situación que tiene Madrid" y que "hay que extremar aquellas medidas que ya son prudentes por parte del Gobierno". "Por eso, entiendo la decisión que ha tomado la presienta de la Comunidad de Madrid", ha expresado.

Por último, a la pregunta de si habrá que plantearse que se habrá si se hizo bien con la celebración del 8M, el alcalde de Madrid ha dicho que no solo tendrá que pensar si se hizo bien con el 8M, sino también "con el acto de Vox en Vistalegre" y si estuvieron preparados "con los avisos recibidos de China e Italia".

"Tendremos que hacer un examen para ver si tomamos bien las decisiones", ha reconocido José Luis Martínez-Almeida, quien ha afirmado que esta situación demuestra que nadie es "invulnerable y que lo que ha pasado puede volver a ocurrir".