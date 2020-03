El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha lamentado este domingo que el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, haya sido el único dirigente autonómico que no haya firmado el comunicado conjunto tras la reunión telemática de los líderes regionales y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es decepcionante", ha señalado López Miras en una entrevista en 'Liarla Pardo'. "Hay cosas que están muy por encima de ideologías y muy por encima de intereses políticos: la vida de las personas", ha insistido.

López Miras ha destacado que la obligación moral de los dirigentes públicos "debe estar por encima de cualquier otro interés" y ha apuntado que la inmensa mayoría lo ha demostrado porque, a su parecer, la reunión celebrada este domingo "ha sido un buen ejercicio de colaboración y lealtad", por lo que ha lamentado que el presidente catalán "no lo haya entendido así y esté haciendo un discurso político cuando lo que está en juego es la vida de muchas personas".

Medidas contundentes y necesarias

Sobre el desplazamientos de personas residentes en zonas de transmisión comunitaria de alto riesgo a sus segundas residencias en la Región de Murcia, López Miras ha indicado que denunció "una tremenda irresponsabilidad" y le llevó a tomar medidas "tan contundentes como necesarias", como fue el confinamiento de las personas que se encontraban precisamente en esas zonas turísticas.

Unas zonas turísticas en las que, ha asegurado, "de manera incomprensible estábamos viendo cómo se abarrotaban terrazas, paseos marítimos o las propias oficinas de información turística".

Una situación que, ha dicho le "indignó y enfadó muchísimo". Así, ha explicado ejemplos concretos como el de una persona que "vino de otra Comunidad Autónoma después de haber estado allí en el hospital y que se le hubiese aconsejado que guardase reposo en su casa, que había desarrollado ya la enfermedad, que vino en tren, que después fue a una superficie comercial y que al día siguiente tuvo que ser ingresado en la UCI".

Contrario al cierre de fronteras

Unos desplazamientos a los que ha vuelto a hacer referencia en la reunión de este domingo porque, ha indicado, "hay personas que han maltentendido esta cuarentena como unas vacaciones" y ha valorado positivamente el decreto del estado de alarma: "Sánchez ha dado respuesta a esto dentro del estado de alarma porque se establece que todas las personas van a tener que actuar de la misma forma y es con esta restricción de circulación por la vía pública, con esta limitación de movimientos da igual que estén en su segunda residencia, solamente podrán salir para atender esas necesidades básicas".

Así, López Miras ha señalado que no considera necesario tomar más medidas como el cierre de fronteras, "A la Región de Murcia ese cierre de fronteras no nos afecta salvo que sea de fronteras entre Comunidades Autónomas, yo creo que con la limitación de movimientos es suficiente. Yo no tengo nada contra las personas de otras comunidades autónomas y además les agradezco que tengan una segunda residencia en la Región de Murcia".

Así ha destacado que si todos los ciudadanos "cumplen la ley, la normativa, son responsables y demuestran el civismo que se les presupone, que algunos hasta ahora no han demostrado, todo irá bien en la Región de Murcia y en el resto de España".