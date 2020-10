Cristina Pardo entrevista en Liarla Pardo al virólogo José Antonio López Guerrero, quien defiende que "hay que hacer pedagogía con los jóvenes". "Todos debemos dejar claro que nadie está a salvo de la pandemia y que es responsabilidad de todos", destaca López Guerrero que manda un mensaje a los políticos: "Hay que remar en la misma dirección, empezando por nuestros servidores y dirigentes políticos, que se les olvida que somos los ciudadanos los que les pagamos el sueldo y les ponemos en esos cargos de gestión".

Pero, ¿podemos descartar un confinamiento como el de marzo? "Tenemos que ser rotundos" insiste el virólogo, que recuerda que "España tiene un hecho diferencial y es que gran parte de su economía se basa en el ocio y el turismo y va a llover sobre mojado con las medidas restrictivas que la epidemia va a exigir". Por todo ello, afirma que aunque su propuesta "no va a gustar a muchos empresarios", ya que piensa que "sería necesario más un toque de queda como el parisino, es decir, a partir de las 21 horas".

"Estamos muy justos, por desgracia si no vemos resultados de aquí a 20 días deberíamos hacer medidas más severas para hacer una desconexión de la transmisión del virus y poder así abordar las navidades con algo mas de garantía", explica López Guerreo. Y es que afirma que necesita creer en que en Navidad podrá haber reuniones pequeñas de seis personas. Eso sí, recuerda que "no va a haber una Puerta del Sol masiva ni botellones masivos". Por todo ello, concluye que "serán unas Navidades entrañables que no olvidaremos por muchos motivos".