Teresa, una abuela de Badajoz con casi 90 años, está empeñada en ayudar a su nieto Israel a encontrar trabajo. Incluso ha hecho un vídeo y lo ha compartido en las redes sociales para que alguna empresa le contrate.

En Liarla Pardo han querido entrevistarla para darle un altavoz a través del programa en la búsqueda de empleo para su nieto. "Me haría mucha ilusión, ya no me importaría morirme", ha asegurado la mujer.

Además, preguntada por qué cualidad destacaría de su nieto, Teresa ha defendido que "tiene todas las virtudes" e incluso ha explicado le ha llegado a mandar una carta a Bertín Osborne o Santiago Segura. "Me encantan todos. Él ha trabajado con Coronado que es el que más me gusta. Tengo a todos en fotografías en casa", ha contado.

Israel ha explicado también que está licenciado en Comunicación Audiovisual y especializado en producción y dirección, y que preferiblemente busca en Madrid.

Parecía que la entrevista iba a finalizar cuando Cristina Pardo les ha dado una gran sorpresa: "En estos tiempos no se pueden dar buenas noticias, pero el director general de la productora que hace este programa me dice que te contrata, que cuentes con ello".

La reacción de Israel al conocer la noticia no se ha hecho esperar: "¡Joder! Eso está grabado, ya no me podéis decir que no", ha respondido emocionado.