El periodista Paco Lobatón vivió el franquismo, y fue víctima de las torturas del ya fallecido Antonio González Pacheco, conocido como 'Billy el Niño'. ¿Qué piensa cuando oye decir a Vox que el de Pedro Sánchez ha sido el peor gobierno que ha habido en España en 80 años, incluyendo la dictadura de Franco? "Eso no tiene ningún fundamento", ha afirmado Lobatón, que ha añadido que durante la dictadura "tu integridad física corría riesgo".

Lobatón era un joven estudiante de Ciencias Políticas en 1972 cuando se topó con González Pacheco: "Se acercó a mí con una pistola, me encañonó. Ese individuo se llamaba Antonio González Pacheco. No me di cuenta del riesgo que corría intentando zafarme y escapar". El periodista ha contado que fue detenido de una forma "bastante violenta".

"Fui conducido a la Puerta del Sol, donde estaba la Dirección General de Seguridad", ha continuado. Fue torturado por 'Billy el Niño' durante su estancia en esas instalaciones. Lobatón, que también vivió el periodo de Transición, ha sido preguntado sobre si hacemos bien criticando con los ojos de hoy ese periodo previo a que España estrenase democracia.

Lobatón cree que "la forma del Estado no es lo más importante, sino el estado de la democracia. Que esté en forma". En este sentido, considera que no sabe "si es el momento" de plantear un cambio de sistema: "No debería haber prisa en eso. Lo importante es consolidar los valores democráticos. Un Estado es más fuerte cuando más protege a los más débiles, y es una de las lecciones que esta pandemia nos ha dado".