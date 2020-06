Cristina Pardo pregunta a la abogada Cristina Almeida si sigue pensando que "el machismo es un virus mucho más peligroso y nocivo que el coronavirus". "Sigo pensando lo mismo", destaca Almeida, que afirma que el machismo ha quedado reflejado con el último asesinato machista ocurrido en Úbeda, Jaén, en donde un hombre, presuntamente, ha asesinado a su mujer y a sus hijos antes de suicidarse.

"¿Crees que podemos vivir en un país en el que que un señor se cargue a su mujer y a sus dos hijos sea un comportamiento normal?", pregunta indignada Almeida, que destaca que "hay mujeres e hijos que están en una situación de peligro". "Cuando las mujeres hacemos esas reivindicaciones es para acabar con ese peligro horrible que es el machismo", insiste la expolítica.

Además, Almeida también desmonta a los que critican al 8M al afirmar que fue el principal foco de contagio por coronavirus: "Que después de ver a Ortega Smith dando besos con el pañuelo tras llegar de Milán, quieran responsabilizar al feminismo del coronavirus me da risa". "No hay ningún dato, ni tampoco de los partidos de fútbol, ni las mismas ni el Metro", afirma Alemida, que resalta que "van a por el 8m porque van a por el feminismo". "Hay una guerra solapada contra el feminismo y estos momentos se ha aprovechado".

"Estoy convencida de que la sociedad va a exigir el acuerdo"

Por otro lado, Cristina Almeida critica la actitud de los políticos durante la crisis del coronavirus: "Me ha dado vergüenza y tristeza, cuando el país demostraba solidaridad los políticos no han sabido entenderlo". "Estoy convencida de que la sociedad va a exigir el acuerdo, aquí hay que estar en los problemas de la sociedad, que no piensen que estamos dispuestos a aguantar todo", señala la abogada.

Además, Almeida destaca que "los ERTE están evitando que la gente vaya al paro" y se muestra convencida de que "va a haber mucho más apoyo para tirar por este país por abajo que por arriba".

"Por mucho que España era del rey, el país no puede pasar vergüenza"

Por último, Cristina Pardo pregunta a Cristina Almeida sobre que la Fiscalía vaya a investigar al rey emérito por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales. "Lo que me sorprendía es que le investigase Suiza y no España", destaca Almeida, que explica que, "aunque solo fuese por vergüenza de la Justicia española, hay que investigar lo que investigan otros países".

Además, la expolítica confiesa que la inviolabilidad del rey nunca le ha gustado: "Ya no es solo que tuvieron que buscarse otra ley para que no le llegaran demandas de paternidad al rey, es que no se le puede proteger de delitos". "Estamos pasando mucha vergüenza", insiste Almeida, que señala que "por mucho España era del rey, el país no puede pasar vergüenza": "No es por un ataque a la monarquía sino a una conducta delictiva".