Cristina Pardo entrevista en Liarla Pardo a la periodista Mónica Carrillo, quien reflexiona sobre la vida y los secretos al presentar su nuevo libro, 'La vida desnuda': "Es inevitable tenerlos, forma parte de nosotros".

Un ejemplo de ello según la presentadora es "la culpa" cuando te "crees que los demás tienen vidas perfectas", algo muy potenciado por "las redes sociales": "Es algo que no es real, porque lo que se muestra es la ventanita que tú quieres".

Además, Carrillo afirma que "madurar es darte cuenta de que no le puedes gustar a todo el mundo": "La crítica y la disparidad de criterios es positivo, lo que me cuesta entender es la crítica para hacer daño". Por eso, la periodista destaca que no entiende que se hagan cosas "por rencor o por odio": "En las redes sociales hay que tener el mismo comportamiento que en la vida normal, no entiendo la justificación amparándote en el anonimato".

La cuenta del coroanvirus lanza un guiño a Mónica Carrillo

No es la primera vez que Mónica Carrillo y la 'cuenta del coronavirus' en Twitter se han escrito mensajes en la red social. Ahora, el 'coronavirus' propone un pacto a la periodista durante su visita en Liarla Pardo: "Yo digo SÍ a "La vida desnuda" y tú dices NO a la distancia social. Cristina Pardo no quiere que nos veamos". "No, no, hay que ser responsable", responde, entre risas, Mónica Carrillo.