La socialista Noelia Posse, alcaldesa de Móstoles, Madrid, está en el centro de la polémica. Se le acusa de 'enchufismo' por fichar y ascender a familiares y amigos y desde el PSOE han sugerido que debería dimitir.

La propia Posse ha hablado en Liarla Pardo y ha asegurado que entiende la indignación de los vecinos por las polémicas contrataciones de su Ayuntamiento. "Cuando la gente empezó a manifestármelo en la calle, me di cuenta de que lo que había hecho no estaba bien [...] Entiendo que la gente se pueda sentir indignada, que pueda estar dolida".

"Nos rodeamos de un equipo de confianza cualificado"

No obstante la alcaldesa se ha justificado: "Los políticos nos rodeamos de un equipo de confianza que esté cualificado, no es ilegal y no hay un código ético que nos lo impida".

Después de que Cristina Pardo le pregunte si entiende que "huele a nepotismo que mata", la socialista responde así: "La gente debería escucharnos y ver nuestro día a día para entender por qué nos rodeamos de personas de confianza porque gestionar un ayuntamiento tan grande como el de Móstoles es complicado, es muy difícil".

Durante la entrevista, Cristina Pardo le pregunta a Posse: "¿Qué hubiera dicho si el candidato del PP contratara a su hermana, ascendiera a su tío, contratara a una amiga y contrata al amigo de la amiga?". A esto, la alcaldesa ha contestado que "sentiría la misma indignación que los ciudadanos que con este caso".

"Hemos cometido un error, hay que enmendar las cosas"

Además, Posse ha destacado: "Hemos cometido un error, hay que emendar las cosas y es la voluntad que tengo. Los perfiles que contratemos de cargos de confianza, igual que todas las contrataciones en el Ayuntamiento, van a ser públicos para que todo el mundo lo pueda ver en la web. Es una buena medida, un pequeño paso para que esto se vaya solventando y no vuelva a suceder".

"Voy a seguir trabajando porque estoy recibiendo mucho apoyo"

A pesar de la polémica la socialista se niega a dimitir. "No voy a dimitir, los ciudadanos me han dado la confianza. Voy a seguir trabajando porque estoy recibiendo mucho apoyo de vecinos de Móstoles que creen que hago una buena labor en el Ayuntamiento y que un error lo puede cometer cualquiera y que lo que hay que hacer es enmendarlo, mirar hacia arriba y trabajar".

Por otro lado, la alcaldesa de Móstoles ha afirmado que "en otros ayuntamientos como el de Manuela Carmena hubo un familiar y no sucedió nada".