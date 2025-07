Kayed Hammad revela cómo es la vida en Gaza tras lograr escapar: "Nosotros aún no hemos llegado ni a la categoría de perro callejero"

Kayed Hamad habla con una mezcla de dolor y lucidez de la vida que acaba de dejar atrás en Gaza. Una vida marcada por la guerra, la pérdida, el miedo constante… y por un hijo que no pudo sacar de allí. En su testimonio, también hay espacio para la gratitud: destaca el respaldo que perciben de algunos países. "Si le preguntas a un niño en Gaza, solo te dice dos nombres: España e Irlanda. Todo el mundo lo sabe", afirma. Y añade: "Como notamos que nadie está de nuestro lado, en cuanto aparece alguien que sí lo está, se corre la voz enseguida".

Pero también hay reproches a quienes, a su juicio, han mirado hacia otro lado. Responde con crudeza a la pregunta del periodista Antonio Maestre: "¿Quienes les están bombardeando, los ven como seres humanos?" Su respuesta es devastadora: "No hemos llegado ni a la categoría de perros callejeros. Porque aquí, en España, no puedes matar a un perro callejero ni dejarlo morir de hambre. A nosotros sí. Estamos en un corredor de la muerte, y cada uno espera su momento: puede ser de día, de noche, en casa… No hay un solo metro cuadrado que sea seguro".

Y lanza una pregunta al mundo democrático: "¿Cuándo se va a mover la gente? ¿Cuándo va a reaccionar Europa? El mundo ha empezado a darse cuenta de nosotros después de 40.000 muertos".