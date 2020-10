Cristina Pardo entrevista al epidemiólogo Juan Gestal, quien afirma que en España "seguimos yendo por detrás de la pandemia" ya que "se ha perdido el control de la enfermedad en todo el país". Por todo ello, Gestal destaca que "estamos en una situación verdaderamente dramática".

"Durante el confinamiento los gobernantes no hicieron los deberes, sabíamos de la importancia de los asintomáticos de rastreadores que era necesario una planificación nacional, cada comunidad tuvo que defenderse como pudo y así llegamos a esta situación", critica Gestal. Además, señala que "no culparía a los jóvenes" ya que los que "tienen la responsabilidad son los que no tomaron las medidas que había que tomar".

El epidemiólogo indica que "hay que tomar las medidas necesarias en este momento por drásticas que sean para controlar la transmisión: "Durante este tiempo los gobernantes deben ponerse las pilas". Por todo ello, Gestal concluye que "el virus no entiende de diferencias de comunidades" por lo que debe haber un plan nacional para que "esté todo bien coordinado".