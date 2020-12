José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados, ha expresado en Liarla Pardo que le "incomoda muchísimo Bildu y que Pablo Iglesias diga que los de Bildu van a entrar a la gobernación del Estado". "Espero que lo matice", ha manifestado, añadiendo que con Iglesias tiene una "relación personal".

"Respecto a Bildu, ya sé que no todos son iguales en el partido, pero ahí hay un señor que los dirige que es Otegi y Otegi es un señor que no sé qué puntería tendrá con la política, pero con las pistolas la tuvo, que se lo pregunten a Rupérez, al que secuestró, y no se lo pueden preguntar ya a Cisneros, al que también secuestró", ha manifestado el exministro de Defensa.

En la misma línea, el expresidente de Castilla-La Mancha ha dicho que Otegi "no es un angelito, sino un individuo que ha estado con ETA y con las armas". "A mí me disgusta muchísimo que hayamos tenido que soportar que ellos estén para aprobar los Presupuestos y no hayamos tenido el voto que ofrecía Ciudadanos porque Iglesias ha dicho que no lo aceptaba", ha criticado.

Sin embargo, el socialista ha afirmado que le gusta "el rumbo que marca Pedro Sánchez", mientras que lo que no le gusta es "la compañía". "Yo lo que desearía es que mi partido cuanto antes tuviera votos suficientes para no tener que ir a gobiernos de coalición con personas que se manifiestan de una manera tan radical y, a veces, generando una especie de odio social en un país que no nos lo merecemos", ha expresado Bono.