José Bono no pactaría con Bildu en ninguna situación: "Con los herederos de ETA yo no quiero nada"

En Navarra, ha ganado la coalición de derechas formada por PP, Ciudadanos y Unión del Pueblo Navarro, pero no por mayoría absoluta. El PSOE tiene la llave de otorgar el Gobierno a la derecha o al PNV con Bildu. José Bono tiene claro que él nunca apoyaría ningún gobierno donde estuvieran "los herederos de ETA".

José Bono también ha hablado sobre las informaciones que apuntan a que Zapatero habría llegado a un pacto cuando era presidente del Gobierno con ETA para crear un órgano común en País Vasco y Navarra. Bono niega tajantemente dicha afirmación: "No solamente no me consta si no que lo que me consta de Zapatero es que cuando se negoció fue para acabar con ETA".

También ha querido contestar a Cayetana Álvarez de Toledo cuando aseguró que se había montado "una ficción colectiva" en torno a Rubalcaba tras su muerte: "Cuando lo dijo estando caliente el cadáver de Rubalcaba me pareció una falta de respeto. No hace un favor al PP que alguno dicen que deben centrarse".

Para arrancar la entrevista, José Bono ha valorado los últimos resultados electorales que han hecho que el PSOE gane a nivel nacional. El exministro critica la postura de PP, Ciudadanos, Vox y Podemos, y asegura que "la hegemonía del PSOE es algo incuestionable":

José Bono también ha defendido el liderazgo actual de Pedro Sánchez y ha tirado de humor para explicar cómo ha sido su evolución dentro del PSOE:

Sobre Cataluña, Bono tiene claro que sí se produjo un delito de rebelión en Cataluña. Además critica la postura de Ciudadanos asegurando que "si tú les dices buenos días, ellos te responden 155":

Uno de los últimos temas que han tratado en la entrevista en Liarla Pardo ha sido la retirada de la vida pública del rey Juan Carlos. José Bono ha defendido su mandato, y se ha mostrado a favor de Felipe VI: