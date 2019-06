Habla una alcaldesa investigada por la demolición de una cruz franquista: "Me llevan ante el juez alegando que era un monumento religioso"

Tania Baños, alcaldesa de La Vall d'Uixó, tiene que declarar como investigada el 25 de julio por el derribo de una cruz franquista en la plaza de la localidad. "Eliminamos del centro un monumento en forma de cruz y es por eso por lo que entra en juego Abogados Cristianos, que de cristianos no tienen ni la 'c'. Intentaron decir que no era un monumento franquista, sino un monumento religioso y por eso me llevan ante el juez", ha explicado.

En este sentido, Tania Baños ha añadido que "detrás de la asociación de Abogados Cristianos hay un entramado político y no tienen nada que ver con la religión". Ella considera que "los cristianos defienden otro tipo de valores, que no son los de la dictadura".

En Liarla Pardo, Baños ha destacado que para iniciar el proceso judicial han alegado "un atentado contra el sentimiento religioso".

La alcaldesa ha contado que cuando se demolió la cruz se hizo cumpliendo la ley de Memoria Histórica en base a una resolución.

Además, ha apuntado que la cruz "no tenía ningún tipo de valor artístico", sino que era "un monumento franquista que se alzó en 1942".

Tania Baños se enfrenta a cinco años de inhabilitación y a pagar con su dinero la cruz.