José María es un vecino de Alcorcón, Madrid. Tiene un coche con licencia VTC y decidió ponerse a disposición de su centro de salud para el traslado gratuito de sanitarios y pacientes dados de alta por coronavirus.

Sanitarios y personal del centro le han querido rendir homenaje por su generoso gesto y le han recibido entre aplausos. José María no podía contener la emoción al recibir esa sorpresa.

Liarla Pardo ha podido hablar con él. "No me esperaba la sorpresa, me llamaron para hacer un traslado y ocurrió todo. Me han entregado un sobre con el dinero de una colecta que han hecho y el resultado de la prueba del COVID-19 que me hicieron, que dio negativo", ha explicado José María.

Pero, ¿qué le motivó para ofrecer su servicio gratuito? "Quería echar una mano en un momento en el que hace falta. He llevado a gente al hospital que luego ha fallecido y es doloroso. Pero cuando sacas gente del hospital es una alegría y una satisfacción", añade el conductor en Liarla Pardo.